Spike Lee chama Bolsonaro de gângster no Festival de Cannes

(foto: Valery HACHE/AFP) Spike Lee criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta terça-feira (6/7), durante a abertura do Festival de Cannes. O cineasta preside o júri da 74ª edição do evento. O diretor de cinemacriticou o presidentenesta terça-feira (6/7), durante a abertura do Festival de Cannes. O cineasta preside o júri da 74ª edição do evento.

O Brasil está representado no júri desta edição do Festival por Kleber Mendonça Filho (Aquarius, Bacurau). Produções nacionais como o curta Sideral e o longa-metragem Medusa, também estarão presentes em mostras do evento.

Durante a pandemia de COVID-19, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) adotou inúmeras medidas negacionistas. Desde negar a existência do vírus, recusar vacinas, não usar máscara e até provocar aglomerações.

Com Spike Lee no comando do júri, o Festival de Cannes deste ano terá estreias muito aguardadas, como o musical Annette, com Adam Driver e Marion Cotillard, e a comédia A Crônica Francesa, do diretor Wes Anderson.

Leia: