Patrus celebra trato por R$ 1,5 bi a cidades: 'Sem burocracia e papelada'

Governo de Minas Gerais eencerraram, nesta terça-feira (6/7), impasse de duas semanas que travava a votação de projeto de lei sobre a destinação de R$ 11 bilhões dos R$ 37,68 bilhões pagos pelapor causa da tragédia de. Deputados estaduais desejavam repassar, via transferência direta, R$ 1,5 bilhão da indenização aos 853 municípios mineiros, dividindo a quantia conforme critérios populacionais. O Executivo, por seu turno, queria a assinatura de convênios para regular os envios. Prevaleceu a ideia dos parlamentares, em acordo firmado pelos poderes . O presidente da Assembleia Legislativa,(PV), celebra o consenso.A transferência direta foi defendida por deputados como método que acelera a chegada dos recursos aos cidadãos. Ao, Patrus ressalta a importância da ajuda às cidades em tempos de“Será transferência especial, diretamente aos municípios, da forma como foi estabelecido pela Assembleia: por habitante. É a forma mais democrática. Ele (o repasse) será feito sem burocracia e a necessidade de papelada ou de o prefeito se deslocar do interior (para BH)”, diz.Os R$ 11 bilhões analisados pelo Legislativo vão entrar no orçamento estadual como crédito extraordinário. Por isso, o aval dos deputados é necessário.A gestão de(Novo) prevê utilizar o dinheiro em obras como oda Região Metropolitana de Belo Horizonte. A conclusão de hospitais regionais e intervenções em estradas interior afora também estão previstas.O socorro aos municípios foi sugerido pelos deputados. Órgãos de controle, como o Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), vão fiscalizar os gastos.O acordo da gestão estadual com a Vale, firmado em fevereiro , teve chancela judicial. Nessa segunda-feira (5/7), Zema se reuniu com representantes de entidades como o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Defensoria Pública Estadual, que participaram das negociações com aDepois da rodada de conversas, Patrus foi procurado para auxiliar nas tratativas. Nesta terça, então, reunião na sede do Legislativo deu “sinal verde” às transferências diretas.A Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luisa Barreto, foi uma das presentes ao encontro.“Estamos pegando R$ 1,5 bilhão e dividindo por quase 22 milhões de habitantes. Cada cidadão mineiro vai receber um pouquinho desse dinheiro que nos causa até tristeza. É o recurso da morte de 272 pessoas. Temos sempre que nos lembrar disso”, ressalta o presidente do Legislativo.Em meio ao embaraço, deputados chegaram a apresentar Proposta de Emenda à Constituição () para permitir que recursos extraordinários que entrassem nos cofres públicos pudessem ser distribuídos por transferências especiais. A ideia era, justamente, destravar a ratificação do acordo e permitir o apoio aos municípios.A alteração à lei máxima do Estado, aprovada em primeiro turno nesta terça , deixou descontentes deputados estaduais do Novo. Guilherme da Cunha, por exemplo, chegou a citar postagens de cidadãos que associaram a rapidez na tramitação da PEC – apresentada na semana passada – a supostos interesses eleitorais de Patrus.“Aqueles antigos defensores do enfrentamento – que criaram, em sua trajetória, a linha do enfrentamento – são uma minoria tão irrisória que não merecem nosso comentário”, rebate o filiado ao PV.O texto sobre o acordo com a Vale depende de aval da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) para estar pronto para a votação em plenário, em turno único.Amanhã, o colégio de líderes da Assembleia vai se reunir para acertar as bases do retorno da tramitação. Oapurou que a expectativa é que o destino dos R$ 11 bilhões seja analisado pelos 77 deputados na quarta-feira da semana que vem (14/7), antes do recesso de meio de ano.A PEC das transferências diretas, por seu turno, deve ser analisada em segundo turno na segunda (13/7). Vimos, ontem, que o governo tentou entendimento junto aos compromitentes. No final do dia, como não havia acordo, fui procurado para que pudesse fazer uma reunião, não só com o governo do estado, mas com os compromitentes, para buscar um entendimento. O que a Assembleia está dizendo é que seja uma transferência especial, mas que tenha os devidos controles, como é a preocupação do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público Estadual (MPMG). Vamos colocar na lei, por sugestão do MPF e do MPMG, aqueles itens em que os recursos não podem ser utilizados, para que nenhum prefeito tenha dúvida sobre a alocação desses recursos. Vamos, também, trazer algumas sugestões dentro do que já foi dito, de que só pode ser gasto o que está sendo citado no acordo com a Vale. Os prefeitos vão informar a conta (para depósito), que vai ser específica. O Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) vai atuar como órgão acessório da Assembleia na fiscalização. O MPMG e o MPF também terão a sua atuação, como em qualquer recurso público. A Assembleia aprovou projeto em que em cada uma das obras e intervenções tem que constar que o recurso foi conseguido por meio do acordo com a Vale e o nome de todas as vítimas. Não podemos esquecer que esse recurso veio de um crime; de algo que matou pessoas, trouxe destruição e tantos problemas a Minas Gerais.Não é relação com a base. É relação com o partido Novo. Dois deputados (Guilherme da Cunha e Laura Serrano) se pronunciaram (contra a PEC). A votação foi 70 a 3 (com um voto em branco), o que demonstra que, majoritariamente, a Assembleia caminha em um sentido. Aqueles antigos defensores do enfrentamento – que criaram, em sua trajetória, a linha do enfrentamento – são uma minoria tão irrisória que não merecem nosso comentário.