Nely Aquino, presidente da Câmara de BH, está com câncer de mama

Nely Aquino, do Podemos, anunciou diagnóstico de câncer de mama (foto: Bernardo Dias/CMBH )

A presidente da(CMBH), Nely Aquino (Podemos), está com. Ela revelou o diagnóstico aos colegas nessa segunda-feira (5/7), em reunião plenária dos vereadores da capital mineira. Foram constatados nódulos nas duas mamas da parlamentar — um benigno e outro maligno, já retirados. Agora, Nely passará por uma cirurgia. A expectativa é continuar o tratamento com radioterapia.A vereadora descobriu o câncer ao fazerde rotina. No sábado, Nely vai retirar parte das mamas e parte das axilas. Sessões de quimioterapias podem não ser necessárias.“Mais de 1 milhão de mulheres deixaram de fazer o exame de mamografia no Brasil em 2020. Eu fui uma delas”, disse, ao anunciar a doença aos colegas de Câmara.Nely pensava em guardar o diagnóstico ao seu círculo íntimo, mas afirmou que optou por tornar público o resultado para conscientizar outras mulheres. A pandemia detem diminuído o número de pacientes que procuram médicos para exames periódicos, como a mamografia.Apesar do câncer, Nely comemorou o fato de não ter sido acometida pelo tipo mais grave da doença. Ela relatou o alívio sentido ao saber que não há metástase.“Os outros órgãos não estão comprometidos. Isso me dá segurança para fazer o tratamento com a melhor expectativa possível. Comemorei com minha família (os resultados dos exames) como se tivesse ganho um prêmio”, esperançou.Emocionada, a vereadora recebeu o carinho de outros parlamentares belo-horizontinos. Para detectar um dos nódulos, foi preciso uma mamografia avançada, com contraste.Vereadora desde 2017, Nely Aquino foi reeleita para a presidência da Câmara em janeiro deste ano.