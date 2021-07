Queiroga diz não ter pressa para desobrigar o uso de máscaras no Brasil

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro da Saúde,, disse, nesta segunda-feira (5/7), que “não há pressa” em desobrigar o uso depor pessoas já vacinadas contra a. De acordo com o ministro, o parecer requerido pelo presidente Jairem junho sobre a possibilidade de liberação do uso da proteção ainda está em elaboração. “Isso tem que ser feito com base na ciência”, afirmou Queiroga."Primeiro, é necessário fazer um estudo científico. Depois que vem o estudo, o parecer é emitido. Não há pressa para se fazer isso. Isso tem que ser feito com base na ciência, o que temos defendido de forma reiterada. O Departamento de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos está trabalhando com essa solicitação que foi feita pelo presidente da República", disse.A declaração foi feita enquanto o ministro visitava o Hospital Regional do Guará, onde vacinou autoridades como o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes; o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), André Mendonça; e o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jorge Oliveira.Em nota, o Ministério da Saúde afirma que o estudo existe e que será revisado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).“O Ministério da Saúde esclarece que realiza um estudo para avaliar a flexibilização do uso de máscara com o avanço da vacinação no Brasil assim como já ocorre em outros países. Está em execução a revisão sistemática pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)”, afirma.

Prevenção

Desde o início dade COVID-19, a Organização Mundial da Saúde () vem recomendando o uso de máscaras como forma de prevenção contra a doença.Em junho, mais uma vez a organização alertou sobre a importância do uso mesmo por pessoas imunizadas. "Sei que há uma controvérsia recente no Brasil sobre o uso consistente de máscaras. Continua sendo uma orientação da OMS o uso de máscaras onde não há possibilidade de distanciamento”, disse a diretora-geral assistente da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão.O médico infectologista André Bon explica que, mesmo aqueles já vacinados contra o vírus, ainda correm o risco se contaminar e de transmitir a doença."Mesmo com uma parcela da população vacinada, ainda existe o risco de os vacinados serem portadores assintomáticos, o que faz com que eles ainda apresentem risco de transmissão. Além disso, os não vacinados também, obviamente, são capazes de adoecer e de transmitir. Por isso, é fundamental manter a utilização de máscaras”, afirma.Na avaliação de Bon, o Brasil ainda precisa avançar consideravelmente com o Plano Nacional de Imunização (PNI) para começar a considerar a liberação das medidas de proteção pessoal.“Só poderemos considerar desobrigar as máscaras a partir do momento que tivermos uma cobertura vacinal bastante razoável, o que a gente considera ser em torno de 70%”, pontua.De acordo com dados do consórcio de imprensa , no domingo (4/7), o país atingiu a marca de 27 milhões de pessoas com o esquema vacinal contra o novocompleto, o que representa apenas 12,79% da população.O especialista ainda alerta sobre as novas variantes, que tornam o processo de imunização mais demorado. “Com a variante Delta, existe uma estimativa de que cada pessoa infectada possa transmitir para 5 a 8 pessoas, o que faz com que, provavelmente, precisemos de uma cobertura vacinal bem maior para levar a redução da população”, comenta.“Nesse momento que houver uma redução sustentável, com a segurança que a pandemia esteja controlada, poderemos considerar tirar as máscaras.”* Estagiários sob supervisão de Mariana Niederauer