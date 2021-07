Bolsonaro: ''Tiraram o Lula da cadeia para ele ser presidente na fraude''

--> --> --> -->

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou à carga, nesta quinta-feira (1º/07), contra o voto eletrônico. A justificativa de Bolsonaro, dessa vez, já que é a favor do voto impresso desde sempre, é o virtual candidato a presidente em 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já admitiu se candidatar no ano que vem.



tornaram elegível , para ele ser presidente na. Isso não vai acontecer”, afirmou o presidente em conversa com apoiadores, na portaria do(veja vídeo completo acima)

Antes da declaração, Bolsonaro atacou e ameaçou os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para o presidente, há conluio entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o STF e o petista para fraudar as eleições no ano que vem. E Bolsonaro vai mais longe, afirmando que essa armação ilícita atingiria também as eleições para governadores.