Bolsonaro volta a defender voto impresso: 'A democracia não tem preço'

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante discurso no evento desta terça-feira (22/6) no Palácio do Planalto (foto: Reprodução/Youtube)

O presidente(sem partido) voltou a defender odurante evento nesta terça-feira (22/6). Ele participou do lançamento do2021-2022 no Palácio do Planalto. No início de sua fala, ele relembrou da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/19, que está na Câmara dos Deputados para análise.