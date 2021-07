Bolsonaro participa de missa ao lado de Bia Kicis e de outros parlamentares

Em evento fora da agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta quinta-feira de uma missa com parlamentares e seus familiares, em Brasília. O evento durou pouco mais de uma hora. Bolsonaro assistiu à missa ao lado da deputada Bia Kicis (PSL-DF). Outros parlamentares também estiveram na celebração, entre eles os deputados Evair de Mello (PL-MG), Eros Biondini (PROS-MG), General Peternelli (PSL-SP), Sanderson (PSL-RS), Diego Garcia (Podemos-PR) e General Girão (PSL-RN).



Os encontros do presidente com Bia Kicis têm aumentado nas últimas semanas. Kicis é autora da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Voto Impresso, tema que, com a aproximação do pleito de 2022, tem virado uma bandeira do chefe do Executivo.



Antes de comparecer à missa, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro voltou a defender o voto impresso e declarou que "se não tiver, vamos ter problemas o ano que vem".



No último fim de semana, presidentes de 11 partidos se reuniram e fecharam um posicionamento contra o voto impresso nas eleições de 2022. Os caciques das legendas, incluindo os da base do presidente Bolsonaro no Congresso, decidiram derrubar a proposta discutida na Câmara e patrocinada pelo chefe do Planalto.