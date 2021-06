Renan sobre Ricardo Barros: 'líder do governo da propina?'

--> --> --> -->

(foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

O governo suspende o contrato da vacina do escândalo, demite o funcionário da propina, mas mantém o líder do governo acusado pelo presidente, segundo os irmãos Miranda. Líder do governo da propina?#CPIdaPandemia #cpisalvavidas#VacinaComPropina %u2014 Renan Calheiros (@renancalheiros) June 30, 2021

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da COVID, usou o twitter na manhã desta quarta-feira (30/6) para provocar o deputado Ricardo Barros (DEM-PR), líder do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Câmara.

“O governo suspende o contrato da vacina do escândalo, demite o funcionário da propina, mas mantém o líder do governo acusado pelo presidente, segundo os irmãos Miranda. Líder do governo da propina?”, postou Renan, referindo-se ao deputado Ricardo Barros, sob suspeita de liderar o esquema que resultou no contrato de compra da vacina indiana Covaxin, que está sendo investigado pela Polícia Federal após o deputado Luis Miranda (PP/DF) denunciar irregularidades na contratação do uminizante.

Mais cedo, também através do Twitter, Calheiros afirmou que o cancelamento do contrato para a compra da vacina indiana não cancela as suspeitas levantadas nas tratativas para a aquisição do imunizante Covaxin.