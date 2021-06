Ex-senador José Paulo Bisol morre neste sábado, aos 92 anos

Segundo boletim médico, Bisol teve um infarto agudo do miocárdio em 31 de maio. (foto: Ramiro Furquim/ Divulgação)









José Paulo Bisol fez carreira política no Rio Grande do Sul, onde foi secretário de Justiça do governo de Olívio Dutra, em 1998. Foi pelo estado que ele se elegeu senador, em 1986, pelo MDB gaúcho. Em 1989 e em 1994, Bisol foi candidato à vice-presidência na chapa encabeçada por Lula. Além de político, Bisol foi desembargador e escritor.





Em nota, Lula lamentou a perda de Bisol, a quem chamou de "grande amigo e companheiro". O ex-presidente continua: "Fomos companheiros de chapa, eu no PT, ele no PSB de Miguel Arraes, em 1989. A campanha de 1989 foi a primeira da Nova República e de uma geração de brasileiros que podiam finalmente escolher seu presidente, e foi certamente a mais emocionante da minha vida. E Bisol foi o melhor companheiro que eu poderia ter naquela jornada."

Morreu neste sábado (26/6) o ex-senador José Paulo Bisol. Ele tinha 92 anos de idade e sofreu uma insuficiência respiratória. Ele estava internado no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, há duas semanas. O ex-senador deixa a esposa, Vera Lúcia Zanette, três filhos, nove netos e um bisneto.