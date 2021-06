'Rolando Lero' na CPI: personagem viraliza após fala de Marcos Rogério

Senador Marcos Rogério (DEM-RO) é comparado com Rolando Lero, da Escolinha do Professor Raimundo (foto: Divulgação/Globo/Agência Senado) Marcos Rogério (DEM-RO), aliado do governo Bolsonaro, foi comparado a um personagem da "Escolinha do Professor Raimundo", Rolando Lero, durante participação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. Nesta sexta-feira (25/6), o parlamentar chamou atenção por uma fala interminável contra os depoentes. O senador(DEM-RO), aliado do governo Bolsonaro, foi comparado a um personagem da "Escolinha do Professor Raimundo",, durante participação na Comissão Parlamentar de Inquérito () da. Nesta sexta-feira (25/6), o parlamentar chamou atenção por umacontra os depoentes.









Com isso, o nome do personagem foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Confira as reações:

Como não amar esse twitter???



Rolando Lero / Marcos Rogério pic.twitter.com/ovO7zICuyv %u2014 William Floyd (@will_floyd) June 25, 2021

O Rolando Lero gado do #BolsonaroVaiCair dando + chilique do que o #BolsonaroChiliquento Hahaha %uD83E%uDD73%uD83D%uDE02%uD83E%uDD73Hahaha!!! Essa é a novidade do gado: quando apertado, dá chilique! #CPIdaCovid pic.twitter.com/ud7U0LyONy %u2014 Zé Ruela e Seus Ruelitos (@ZeEseusRuelitos) June 25, 2021

O Senador Marcos rogério, agora está sendo cotado para o papel de Rolando Lero.



Dizem que é a figura perfeita pra para o papel, que nem precisa de aulas de atuação já que vai fazer o papel de si mesmo.



Nesse papel, já atuaram : Rogério Cardoso e Marcelo Adnet pic.twitter.com/wnuGQ0hIGL %u2014 ZuRock - Serial Killers (Canal no Youtube)%uD83D%uDEA9%uD83D%uDEA9%uD83D%uDEA9%uD83E%uDD18 (@ZurockV) June 25, 2021