Luis Miranda: 'Bolsonaro ainda vai pedir perdão para mim'

Luis Miranda chegou no Senado utilizando um colete à prova de balas e uma Bíblia na mão (foto: Tv Senado/Reprodução) Ao chegar para depor à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ainda vai lhe pedir perdão. Ele chegou ao Senado utilizando um colete à prova de balas e uma Bíblia na mão.









De acordo com Luis Miranda, o presidente ainda vai perceber que a equipe dele “é muito injusta”.





Miranda ainda prometeu dizer “só a verdade” para a CPI.

O deputado e o irmão, Luis Ricardo Fernandes Miranda, servidor do Ministério da Saúde, prestam depoimento, nesta sexta-feira (25/6), à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19 no Senado. Os dois vão falar sobre as negociações da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech.









O servidor disse ter sofrido pressão atípica de superiores e que membros do governo federal articularam junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em favor da vacina.





O parlamentar, por sua vez, colocou-se à disposição da comissão para participar ao lado do irmão, alegando ter mais informações sobre o caso.





No final da tarde de quarta-feira (23/6), Onyx Lorenzoni concedeu uma entrevista coletiva para explicar a denúncia de superfaturamento.