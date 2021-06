Bolsonaro: 'Não adianta inventar, não recebemos uma dose sequer da Covaxin'

Bolsonaro desdenhou denúncias de superfaturamento de compra de vacinas (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Sem máscara e com aglomeração

O presidente Jair(sem partido) rejeitou, nesta quinta-feira (24/06), as suspeitas de irregularidades no contrato de compra da vacina indiana Covaxin, conforme relatodo deputado bolsonarista(DEM-DF), irmão do servidor público Luiz Fernando Miranda, responsável pela importação de vacinas, remédios e outros insumos dos Minsitério da Saúde.Bolsonaro e sua comitiva chegaram ao Aeroporto de Mossoró na manhã desta quinta-feira. Como de costume, estava sem máscara e provocou aglomerações ao cumprimentar apoiadores que o aguardavam desembarcar.O uso de máscara para prevenção à COVID-19 é obrigatório no Rio Grande do Norte desde maio de 2020. O decreto estadual, no entanto, não estabelece multa. Já o município de Mossoró informou que também segue os decretos estaduais.