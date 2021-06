Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) citou o caso de Adriano da Nóbrega, policial acusado de envolvimento em milícia e morto em 2020, para pedir proteção a Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos. A empresa participou da negociação da compra das vacinas da Covaxin por parte do governo federal. Há acusações de superfaturamento na negociação. dade) da, oRenan(MDB-AL) citou o caso de, policial acusado de envolvimento em milícia e morto em 2020, para pedir proteção a, dono da. A empresa participou da negociação da compra das vacinas dapor parte do. Há acusações de superfaturamento na negociação.









A comissão apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios e foi instalada em 27 de abril deste ano.