Luis Miranda diz ter consultado Lira sobre denúncia na compra de vacina indiana

O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) afirmou nesta terça-feira (23) em entrevista à CNN Brasil que comunicou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre os indícios de fraude na compra da vacina contra a covid-19 Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech.



"Em respeito ao presidente Arthur Lira, eu mando mensagem e falo "o que eu faço nessa situação?". Ele fala assim: "Amigo, se tem crime, se tem corrupção, toca para frente. Por que você está me perguntando isso?". Tipo assim: "O que eu tenho a ver com isso?". E ele responde: "Explode, cara. Se você tem certeza que tem alguma coisa de errado, senta o pau", disse Miranda à CNN.



Lira, no entanto, disse que Miranda apenas compartilhou com ele uma notícia sobre o caso e disse que a denúncia partia do seu irmão e nada mais.



"Ele Miranda, há uns dias atrás, me mandou um print do G1 falando algo sobre a compra dessa vacina e que quem estava envolvido nisso, que falava ter sofrido alguma pressão, era o irmão dele. Eu disse a ele que ele tivesse alguma coisa que é errada, explicite. Eu não sou órgão de controle", disse Lira a jornalistas, por meio de sua assessoria.