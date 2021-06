Minas recebe hoje doses da Janssen

Bacheretti: imunizantes serão distribuídos para todos os municípios (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A.PRESS)





O primeiro lote da vacina da Janssen contra a COVID-19, com 1,5 milhão de doses, foi desembarcdo ontem, no aeroporto de Guarulhos (SP). Segundo o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, a expectativa é que o estado receba seu percentual dessas doses a partir de hoje, mas não informou o montante. Os imunizantes da farmacêutica devem ser distribuídos para todos os municípios mineiros, mas não há definição dos grupos que receberão a vacina, que é ministrada em dose única. O Brasil registrou 2.131 mortes em 24 horas, elevando o total para 504.717. E foram mais 87.822 casos em um dia, com total agora de 18.054.653





“A expectativa é de que até amanhã (hoje) essas doses já sejam encaminhadas aos estados e, com o aumento da validade da vacina por mais 45 dias, o estado está seguro da distribuição para todos os municípios mineiros, uma vez que a gente faz a distribuição quase que imediata”, disse o secretário durante entrevista coletiva. O secretário informou ainda que os municípios estão sendo orientados, treinados e acompanhados para que consigam vacinar a população também de forma imediata. “A gente não vê risco em mandar as vacinas para todos os municípios mineiros”, completou.





Fábio Baccheretti lembrou ainda que o governo federal receberá doses de outros imunizantes (Butantan, AstraZeneca e da Pfizer) até o fim da semana, totalizando mais 8 milhões de doses. Segundo ele, o Ministério da Saúde repassa para Minas Gerais cerca de 10% desse total. A expectativa, portanto, é que o estado receba mais de 800 mil doses nos próximos sete dias, de acordo com o secretário.





Queiroga foi a Guarulhos receber as vacinas. "Com esse 1,5 milhão de doses da Janssen, iniciamos uma trajetória que culminará, neste ano, no fornecimento de 38 milhões de doses [desta vacina]. Ela tem uma vantagem de ser dose única e, com isso, nós conseguimos avançar no nosso programa de imunização", disse.





Além de segura e eficaz e ter a aprovação emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde março, a vacina da Janssen é aplicada em apenas uma dose. A distribuição do imunizante no país ainda está indefinida.





Por enquanto, o Ministério da Saúde se limitou a dizer que a vacina será distribuída aos estados nos próximos dias."A definição da distribuição é realizada semanalmente em reuniões com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems)", informou a pasta em nota.