Aziz para Marcos Rogério: 'Drauzio mudou de opinião, o burro chucro não'

Presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM) (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) distorcer um vídeo do médico Drauzio Varella durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID em que ele afirmava que o novo coronavírus seria uma “gripezinha”, o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), entrou na discussão e chamou o governista de “burro chucro”. Logo após o(DEM-RO) distorcer um vídeo do médicodurante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquéritoem que ele afirmava que o novoseria uma “gripezinha”, o presidente da CPI, senador(PSD-AM), entrou na discussão e chamou o governista de “burro chucro”.









"Sabe o que é burro chucro? Sabe, né? É aquele que empaca com uma ideia e não larga", diz Omar, em resposta ao senador Marcos Rogério, que reage. "Coloque-se no seu lugar e eu me coloco no meu", respondeu Aziz.





“Ele mudou de opinião. O burro chucro não, ele fica empacado”, afirmou o presidente da CPI sobre Márcos Rogério.









Leia: Antes da bronca de Aziz, o senador governista chamou os colegas de “aloprados” após ser repreendido pelo uso das imagens por se tratar de uma desinformação.Leia: Marcos Rogério provoca bate-boca na CPI ao chamar oposição de 'aloprada'







%u201CEle (Dr. Drauzio Varella) mudou de opinião. O burro chucro não, ele fica empacado%u201D, disse Omar Aziz para senador Marcos Rogério, que tentou distorcer um vídeo do médico.#CPIdaCOVID escuta o depoimento do médico e deputado Osmar Terra (MDB-RS), ex-ministro da Cidadania. pic.twitter.com/HbtuL5252b — Estado de Minas (@em_com) June 22, 2021

Entenda

Osmar Terra, apontado como integrante do “gabinete paralelo” que orientava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no enfrentamento ao coronavírus, está depondo a CPI da COVID nesta terça-feira (22/6).



A participação de Terra no “gabinete paralelo” foi citada pela primeira vez em maio, durante depoimento do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta à CPI. Na ocasião, Mandetta afirmou que “outras pessoas” buscavam desautorizar orientações do Ministério da Saúde a Jair Bolsonaro. Entre elas, o ex-ministro da Cidadania.





Em reunião realizada em setembro do ano passado com a presença do presidente Bolsonaro, o parlamentar foi apresentado como “padrinho” de um grupo de médicos que apoiavam o uso de remédios sem eficácia contra a COVID-19.



“Em várias oportunidades, Osmar Terra externou sua opinião sobre a forma como deveria se dar o enfrentamento à crise. Imunização coletiva não pela vacinação em massa da população, mas por meio da exposição do maior número possível de pessoas”, afirmaram os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Rogério Carvalho (PT-SE) na justificativa do requerimento aprovado pela CPI.





O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) é autor de outro pedido para ouvir Osmar Terra. Embora os requerimentos tenham sido inicialmente apresentados como convocação, acabaram sendo votados na forma de convite.