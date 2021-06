Filha de apoiador de Bolsonaro se filia ao PT

Heloísa de Carvalho é filha do escritor Olavo de Carvalho, guru da família Bolsonaro (foto: Reprodução de Internet)

Heloísa de Carvalho Martin Arribas, de 51 anos, filha de Olavo de Carvalho, grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores (PT), nesta segunda-feira (21/6). O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) revelou o vínculo de Heloísa ao partido com um post publicado em seu Twitter. "Heloísa de Carvalho, filha do terraplanista Olavo de Carvalho, filia-se ao PT."



Hoje virei tudo o q os bolsolavetes odeiam: uma jacaroa petista. #VivaoSus #ForaBolsonaroGenocida — Heloisa de Carvalho Martin Arribas (@Carvalho_A_Helo) June 21, 2021



Heloisa, opositora ao governo Bolsonaro, publica recorrentemente críticas ao pai nas redes sociais. “Quanta gente cai nas mentiras contadas pelo Guru Olavo, ele nunca fez homeschooling com os filhos".





Deputado do PT anuncia filiação de Heloísa de Carvalho ao partido (foto: Foto: Reprodução/Redes sociais)



“Meu pai, o guru do presidente. A face Oculta de Olavo de Carvalho”, divulga a filha. Além de ser considerado guru do presidente da República, Olavo é um escritor de extrema direita, considerado um representante do conservadorismo no Brasil.“Meu pai, o guru do presidente. A face Oculta de Olavo de Carvalho”, divulga a filha.

Ela tem pretensão de concorrer nas eleições de 2022 ao cargo de deputada estadual em Atibaia, no interior de São Paulo, cidade em que mora há mais de 30 anos.

