Fábio Faria: 'Todo mundo que defende Bolsonaro é cancelado'

O ministro das Comunicações,, concedeu uma entrevista para a, nesta segunda-feira (21/6). Durante a conversa, o ministro de(sem partido) afirmou que o Brasil vive uma "polarização" e falou sobre os cancelamentos nas redes sociais.Leia: Fábio Faria: 'Presidente tem o estilo dele de combater, de brigar'

De acordo com Faria, qualquer um que defende Jair Bolsonaro nas redes sociais acaba sendo cancelado.

“Qualquer pessoa que defende o governo é cancelada nas redes. Agora é assim… não dê mais opinião a favor, senão você vai ser cancelado. Seja a pessoa artista ou anônima, psicológico, médico, qualquer pessoa que defende Bolsonaro passa a ser cancelada. Isso é muito ruim, está gerando ódio nas pessoas.”

O ministro também falou sobre os pocionamentos de Jair Bolsonaro. Segundo ele, o presidente tem "esse estilo dele de combater, brigar".



“Nós vamos conviver com a COVID ainda nos próximos anos. Ontem nos Estados Unidos morreram 600 pessoas. As mortes foram culpa do Biden? Não foram. Aqui é culpa do presidente, porque é tudo politizado. O presidente tem esse estilo dele de combater, brigar… ninguém discute isso sem paixão”, afirmou Faria.





Durante a entrevista, Faria fez críticas ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB) e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.





“Não é verdade que o governo só comprou vacina depois que todo mundo já estava vacinado”, pontuou.