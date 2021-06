Randolfe Rodrigues é vacinado contra COVID-19: 'Vacinas salvam vidas'

(foto: Redes Sociais/Reprodução)

O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), comemorou nesta segunda-feira (21) o recebimento da primeira dose da vacina contra a COVID-19."Felicidade define", declarou o senador em publicação no Twitter, na qual reforçou a importância da imunização no combate ao vírus. "Vacinas salvam vidas", afirmou.

VACINA NO BRAÇO!



Tomei a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e vou continuar lutando para que a vacina chegue para todos os brasileiros. Felicidade define!



Viva o SUS! Viva a ciência!



Fica também a nossa homenagem a todas as vidas que perdemos. Vacinas salvam vidas!







Em foto compartilhada no Twitter no momento da aplicação da dose, Randolfe segura uma placa com os nomes do ator e humorista Paulo Gustavo, do engenheiro civil José Roberto de Matos Ricardino (Zé Ricardino) e de seu primo Januário Victor, que morreram vítimas da doença. "Fica também a nossa homenagem a todas as vidas que perdemos", escreveu o senador. Na imagem, o parlamentar também veste uma camiseta com a frase: "Vacina no braço, comida no prato"."Vou continuar lutando para que a vacina chegue para todos os brasileiros", reforçou Randolfe, mantendo a postura que vem seguindo na CPI da Covid. O senador celebrou a importância da ciência no combate à doença. "Viva o SUS! Viva a ciência!", declarou na publicação.