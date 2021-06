BH e outras 190 cidades fazem protesto contra Bolsonaro neste sábado (19/6)

Lideranças sociais, políticos, movimentos populares e estudantis organizam uma novacontra o presidente(sem partido). Chamado de “", o protesto está marcado para este sábado (19/6).Os organizadores prometem uma manifestação maior que a de 29 de maio, com a mobilização das maiores cidade do país.

Além do grito contra o Bolsonaro e pedidos de vacina, as causas antirracista, feminista e LGBTQIA+ também são pauta da manifestação.

A Campanha Fora Bolsonaro, iniciativa começou há cerca de um ano e meio, é composta pela Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, todos os partidos de esquerda, as centrais sindicais, a Coalizão Negra por Direitos, a UNE, a UBES, a CMP, o MTST, o MST, o Fórum Nacional de ONGs e outras diversas organizações.

Eu ainda não sei se vou na manifestação. Tenho uma preocupação. Não quero transformar um ato político em um ato eleitoral. Não quero os meios de comunicação explorando isso como o Lula se apropriando de uma manifestação convocada pela sociedade brasileira. %u2014 Lula (@LulaOficial) June 17, 2021

Grande opositor do presidente e nome cotado para enfrentar Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para falar sobre sua presença no ato.“Eu ainda não sei se vou na manifestação. Tenho uma preocupação. Não quero transformar um ato político em um ato eleitoral. Não quero os meios de comunicação explorando isso como o Lula se apropriando de uma manifestação convocada pela sociedade brasileira”, escreveu.