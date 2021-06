AstraZeneca diz que entregará 80 milhões de doses de vacina à UE neste mês

Após a Justiça europeia determinar que a AstraZeneca deve completar a entrega de 80,2 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus à União Europeia (UE) até setembro, a farmacêutica informou, nesta sexta-feira, 18, que cumprirá a ordem já no final deste mês.



A decisão da Corte de Primeira Instância de Bruxelas representa uma derrota ao bloco europeu, que queria receber 120 milhões de doses até junho e 300 milhões até setembro. Segundo a empresa, até agora, já foram enviados à região mais de 70 milhões de doses.



O tribunal também negou o pedido da UE para que tivesse prioridade em relação a outras jurisdições no recebimento dos imunizantes. "A AstraZeneca cumpriu integralmente o acordo com a Comissão Europeia e continuaremos a nos concentrar na tarefa urgente de fornecer uma vacina eficaz", disse o conselheiro geral da empresa, Jeffrey Pott.



O julgamento é mais um capítulo das disputas entre a companhia e o bloco europeu, que desde o ano passado acusa a farmacêutica de não cumprir o contrato firmado no ano passado e atrasar a entrega de vacinas.