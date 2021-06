Bolsonaro volta a defender porte de arma no Brasil: ''Quanto mais, melhor''

Jair Bolsonaro em live na noite desta quinta-feira (foto: Facebook/ Reprodução)





Ao ser questionado por apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente disse: “Tem mulher aqui, né? Vocês queriam ter uma arma? Arma deixa você dormir em paz em casa”, disse o chefe do Executivo federal.

O presidentevoltou a defender o armamento na noite desta quinta-feira (17/6), em live pelas redes sociais. "Quanto mais pessoas tiverem, melhor. Todas as ditaduras são precedidas de uma campanha de. Nosso governo não quer saber de campanha do desarmamento", disse o presidente.Bolsonaro ainda afirmou que odeve entrar com um projeto de lei para recadastramento para o porte de armas."A gente pretende, nem que seja por umde, dar mais um passo para recadastramento. Quem tem arma que não está legalizada em casa puder legalizar sua arma", promete.