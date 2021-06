Flávio Bolsonaro faz live para 'desmascarar Wilson arregão Witzel'

AM





De acordo com Flávio, que discutiu com o ex-governador na CPI, Witzel é um grande “covarde”. “Ele acabou de prestar um ‘papelão’ aqui na CPI do Senado, não que ela já naturalmente não seja um 'papelão’”, afirmou o senador





O senador também afirmou que a verdadeira intenção da CPI é na verdade “antencipar 2022” e atrapalhar a reeleição de Jair Bolsonaro.









Leia: “O que Witzel fez na CPI foi uma vergonha. Ele se mostrou ser um grande covarde. Quando as perguntas começaram a ser feitas de forma séria, questionando sobre o dinheiro que o governo federal enviou para o estado, ele simplesmente levantou e foi embora”, disse o senador.Leia: Xingamentos e acusações: veja como foi depoimento de Witzel na CPI da COVID











Segundo Flávio, o ex-governador do RJ “mentiu tanto na CPI que deu vontade até de rir”. Para ele, a “maior mentira” de Witzel foi quando ele sugeriu que o senador teria pedido apoio para ele para eleger alguns candidatos nas eleições de 2018.





“Quem é do RJ sabe como o Witzel implorava por nosso apoio, corria atrás da gente e tudo mais. Cheguei até a autorizar que ele usasse minha imagem em seu programa eleitoral”, explica Flávio.





Para o filho do presidente, Witzel continua “sendo um grande mentiroso”. “Parace que tudo que ele está passando não serviu para nada. Continua arrogante e sem compromisso com a verdade”, diz.





Flávio comentou também sobre o caso Marielle e afirmou que o porteiro do condomínio de Bolsonaro mentiu para a investigação.





De acordo com Witzel, todo o seu processo de impeachment teve início graças ao andamento das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL).





Ela e o motorista, Anderson Pedro Gomes, foram assassinados a tiros por disparos de metralhadora 9mm. O sargento reformado da PM Ronie Lessa é acusado como sendo autor dos disparos, e o ex-PM Élcio Queiroz responde por dirigir o carro dos criminosos. Passados 1.190 dias do caso, ainda não se sabe quem mandou matar Marielle.

A vereadora estava combatendo a atuação de milicianos de Rio das Pedras. Segundo o ex-governador do Rio, o fim de seu governo teve início com a prisão dos ex-policiais, em março de 2019.





“Minha família não tem nada a ver com o assasinato da vereadora”, ponderou o senador.





Witzel foi destituído do cargo ao ser condenado, em 30 de abril, pela prática de crimes de responsabilidade. Além disso, o Tribunal Especial Misto (TEM), composto por deputados estaduais e desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio, condenou o ex-juiz federal à inabilitação para exercer funções públicas por cinco anos.