Xingamentos e acusações: veja como foi depoimento de Witzel na CPI da COVID

O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que falta diálogo entre os governos federal e estadual durante a pandemia (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Rio de Janeiro, Wilson Witzel – que sofreu impeachment em abril deste ano –, deixou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado, respaldado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Depois de três horas e 20 minutos de depoimento, o ex-governador doque sofreuem abril deste ano –, deixou a Comissão Parlamentar de Inquérito () dainstalada pelo Senado, respaldado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal ().









O isolamento dos estados





Witzel começou seu depoimento afirmando que a situação grave da COVID no Brasil poderia ter sido evitada se houvesse maior diálogo entre governos estaduais e federal. "Nós, governadores, desde o início da pandemia, buscamos seguir as orientações da OMS", falou.





"Pedimos ao presidente da República diversas vezes... É preciso que todas as cartas que os governadores fizeram sejam encaminhadas à CPI. Fizemos várias reuniões suplicando ao presidente para que encontrássemos soluções em conjunto. Como outros países encontraram", disse Witzel

De acordo com o governador, autoridades estaduais e municipais "ficaram totalmente desamparadas".





Witzel disse ainda que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi "frontalmente atacado" nas reuniões com o presidente Bolsonaro. "Está tudo documentado."





Para o ex-governador do Rio, para se livrar das consequências da pandemia, o governo federal criou uma “narrativa" para "fragilizar governadores que tomaram medidas de isolamento social".





"Como é que você tem um país onde o presidente da República não dialoga com governadores? O responsável pelas mortes que estão aí tem nome e precisa ser responsabilizado. Aqui e em tribunal penal internacional", afirmou.





Comparação com Lula

O ex-governador comparou sua condenação à do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "A delação hoje é o pau de arara moderno", comentou Witzel.





"Quem paga o tempo que o governador Witzel foi cassado? O tempo que o presidente Lula esteve preso?", completou.





Durante todo o depoimento, Witzel afirmou ser vítima de perseguição política e que não foi encontrado “nem um centavo em minhas contas”.





“Compraram o impeachment"

Para o ex-governador do Rio, que foi impedido em abril, a ação foi financiada por terceiros.





"Por trás do meu impeachment, estão aqueles que se aliaram a esse discurso de perseguição aos governadores. Só fui o primeiro. Depois de mim, outros foram atingidos por essas investigações rasas e superficiais", disse Witzel.





Caso Marielle





Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados a tiros, por disparos de metralhadora 9mm, no Rio (foto: PSOL/Reprodução) Marielle Franco (PSol). De acordo com Witzel, o processo de impeachment que culminou na saída dele do cargo teve início devido ao andamento das investigações do assassinato da vereadora









Passados 1.190 dias do caso, ainda não se sabe quem mandou matar Marielle.



Leia: A vereadora e o motorista Anderson pedro Gomes foram assassinados a tiros por disparos de metralhadora 9mm. O sargento reformado da PM Ronie Lessa é acusado de ser o autor dos disparos, e o ex-PM Élcio Queiroz responde por dirigir o carro dos criminosos.Passados 1.190 dias do caso, ainda não se sabe quem mandou matar Marielle.Leia: Witzel diz que 'calvário' começou por investigação no caso Marielle

A vereadora estava combatendo a atuação de milicianos de Rio das Pedras. Segundo o ex-governador do Rio, o fim de seu governo teve início com a prisão dos ex-policiais, em março de 2019.





"Tudo isso começou porque mandei investigar, sem parcialidade, o caso Marielle", disse Witzel. "Quantos crimes de responsabilidade este homem (Bolsonaro) vai ter que cometer até que alguém o pare?", continuou Witzel, que chamou o governo Bolsonaro de "chavismo ao contrário".





Segundo o ex-governador, “todo mundo sabe” o “mandante” da morte de Marielle.





As milícias





Witzel também falou sobre as milícias que “comandam” o Rio de Janeiro e sugeriu que está correndo o risco de ser assassinado. "Corro risco. Tenho certeza", afirmou Witzel. "Tenho certeza de que tem milicianos por trás disso".





O ex-governador afirmou também ter vontade de deixar o Brasil.





Discussão com Flávio Bolsonaro





Flávio Bolsonaro bateu boca com o ex-governador (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Antigos aliados, o ex-governador do Rio de Janeiro e o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) bateram boca. A discussão começou após o relator Renan Calheiros (MDL-AL) perguntar a Witzel se ele se sentia incomodado com a presença do filho ‘01’ do presidente, que interrompeu a fala do ex-gestor estadual em vários momentos.

"Não tenho problema com a presença do senador Flávio Bolsonaro. Conheço desde garoto, conheço sua família, sua mãe, a Rogéria Bolsonaro, conheço seu pai de longa data. A minha questão aqui não é pessoal , minha questão é constitucional em defesa da democracia”, respondeu.





O senador carioca então ironizou o comentário do ex-governador: “Que lindo discurso”.





Witzel se irritou com a interrupção de Flávio Bolsonaro e declarou que não é "porteiro'' para ser intimidado. “Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que estou falando. O senhor me respeite”, disse para o filho do chefe do Executivo federal.









"Eu não sou porteiro para ser intimidado."



Wilson Witzel para Flávio Bolsonaro, na CPI da COVID. Filho do presidente, o senador interrompeu o depoimento do ex-governador do Rio e houve uma discussão entre os antigos aliados. pic.twitter.com/txoXFgi6kI %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 16, 2021 Flávio se defendeu dizendo que só interrompeu Wilson Witzel porque ele e sua família foram citados, e o senador petista Rogério Carvalho ressaltou: "Aqui o senhor é senador, não filho do presidente".

Bate-boca com Jorginho Mello





O ex-governador também discutiu com o senador Jorginho Mello (PL-SC), que criticou o posicionamento do político fluminense e afirmou que ele é uma "vergonha" para o Brasil.





Durante os questionamentos, Jorginho afirmou que Witzel foi uma “negação” como juiz.





“Envergonhou a Justiça brasileira. Imagino só a amargura dos que você meteu a ‘caneta’. Saiu do cargo de juiz para virar governador e, na primeira oportunidade, fez uma lambança”, disse.





Segundo Jorginho, o ex-governador finge ser um “santo”: "O senhor diz que é um santo, mas é uma vergonha para a magistratura".





“Essa é uma afirmação leviana”, respondeu Witzel. “Leviano é o senhor que foi caçado”, rebateu o parlamentar.





“A sua afirmação foi leviana”, disse mais uma vez o ex-governador. “O senhor vem aqui bancar de moço. Foi cassado por unanimidade”, pontuou o senador. “Por um tribunal parcial”, respondeu Witzel.





Em seguida, Witzel disse que “lamentavelmente”, para "decepção" de Jorginho, ele não foi uma vergonha para o Judiciário.

%u201CO sr. envergonhou a justiça brasileira%u201D

%u201CA afirmação é leviana%u201D

"Leviana é o sr. que foi cassado"

%u201CNão quero ouvir sua resposta%u201D

%u201CO sr. apoia um governo fascista e antidemocrático%u201D



Senador governista Jorginho Mello e Wilson Witzel batem boca na CPI da Covid



Veja: pic.twitter.com/qza9yZZZ2M %u2014 Estado de Minas (@em_com) June 16, 2021





Abandono do depoimento









A decisão foi tomada em meio a um questionamento do senador Eduardo Girão (Podemos-CE) sobre gastos públicos com respiradores.



Leia: CPI da COVID: apoiado por decisão do STF, Wilson Witzel abandona depoimento Respaldado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), Wilson Witzel encerrou sua participação na CPI da COVID.A decisão foi tomada em meio a um questionamento do senador Eduardo Girão (Podemos-CE) sobre gastos públicos comLeia:





“Senador Girão, o depoente vai se retirar. Ele está embasado, determino. A comissão foi notificada da decisão do ministro Nunes Marques do habeas corpus número 203/227, impetrado em favor do depoente Wilson Witzel, com o seguinte dispositivo: defira o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente caso queira de comparecer perante à CPI da Pandemia e, em caso de opção pelo comparecimento, garantir o direito ao silêncio ao não assumir o compromisso de falar a verdade em razão de condição de investigado e não de testemunha. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão, e a gente não pode fazer absolutamente nada”, afirmou o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI.





Na sequência, ao deixar a comissão, Witzel disse: “Agradeço a oportunidade, senhor presidente, agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado”.





Com o habeas corpus, Witzel poderia não comparecer ou até permanecer em silêncio quando considerasse oportuno na CPI.





A decisão frustrou os senadores, que tinham até as 16h desta quarta-feira para tomar o depoimento do investigado.



Conforme informado durante o depoimento, uma nova oitiva, mas de forma reservada, será articulada para que Witzel aborde temas que correm em segredo de Justiça.





Entenda

A presença de Witzel atendeu a requerimentos dos senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI, e Alessandro Vieira (Cidadania-SE), membro titular.





O ex-governador foi retirado do cargo após suspeitas de desvios nas verbas públicas destinada à saúde – antes de sofrer impeachment, em abril deste ano, ele foi afastado do cargo em agosto de 2020.





Witzel foi a 18ª pessoa ouvida pela CPI. A comissão apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios.



Ela foi instalada em 27 de abril deste ano. Nesta quinta-feira (17), a expectativa é de que o empresário Carlos Wizard preste depoimento.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina