Eduardo Bolsonaro compartilha 'memes' de Doria: 'Arte copia a vida'

No fim de semana, o Governo de São Paulo multou o presidente e Eduardo Bolsonaro por não usarem máscaras durante uma 'motociata' que reuniu milhares de pessoas na capital paulista (foto: Redes Sociais/Reprodução)

e filho ‘03’ do presidente(sem partido),(PSL-SP) usou as redes sociais, nesta segunda-feira (14/6), para compartilhar “memes” do governador de São Paulo,(PSDB). Nas imagens, Eduardo critica mais uma vez o governador que é opositor ao chefe do Executivo federal.