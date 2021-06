Bolsonaro: hipócrita (Doria), você não respeita seu povo, não respeita ninguém

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou a transmissão semanal ao vivo em redes sociais, há pouco, para criticar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Sem citar o nome de Doria, Bolsonaro chamou-o de "hipócrita" por ele ter afirmado que o presidente será multado se participar de um movimento de rua no Estado sem o uso de máscara de proteção. "Hipócrita. Você não respeita seu povo, não respeita ninguém", afirmou.



"Um governador, não vou falar de qual Estado que é, fecha o Estado, ou vai para Miami ou para hotel no Rio", disse Bolsonaro, na live. "Tem que dar exemplo", continuou. De acordo com o presidente, o "sunguinha apertadinha está dando um péssimo exemplo". Bolsonaro referia-se ao episódio, mas sem mencioná-lo diretamente, em que Doria foi fotografado e filmado enquanto tomava banho de sol, sem máscara, na piscina do Hotel Fairmont, no domingo, 6, no Rio.



"Fui ameaçado de ser multado em São Paulo se não usar máscara. Vai ameaçar o presidente da República?", questionou. Bolsonaro também acusou o governador de São Paulo de ter "destruído" Aparecida, no Vale do Paraíba (SP), cidade que recebe romeiros durante todo o ano e cuja economia é baseada no turismo religioso.



"Não tem moral para mais nada, completamente descredibilizado no seu Estado, tomou medidas ditatoriais. É um crime o que você cometeu em seu Estado, um crime", disse, sem citar o nome de Doria.