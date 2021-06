Bolsonaro:(Parlamento) ficará melhor ainda, se Deus quiser, com voto auditável

O presidente Jair Bolsonaro defendeu novamente o voto impresso para as eleições de 2022, durante cerimônia do Ministério do Turismo, realizada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. "Ouso dizer, depois de sete mandatos, que temos melhorado o parlamento brasileiro. Vamos melhorar ainda mais no ano que vem. Se Deus quiser, com voto auditável", disse.



Em seguida, insinuou que as eleições presidenciais do Peru, que elegeu o candidato de esquerda Pedro Castillo, podem ter sido alvo de fraude. "Em alguns países da América do Sul, a eleição é definida no photo charge. É isso mesmo? Esquisito", disse à plateia. "Parece que nos computadores tem uma trava. Parece. Queremos uma eleição no ano que vem que quem vença reconheça."