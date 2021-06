Queiroga: Ministério buscará aplicar doses da Janssen antes de perda da validade

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse ser procedente a informação de que 3 milhões de doses da vacina Janssen, contra a covid-19, chegam ao Brasil próximas ao prazo final de validade. Os imunizantes devem chegar ao País na quinta-feira, 10, e, segundo o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), o prazo de validade se estende até o dia 27 de junho.



"É um prazo mais curto. Isso foi pactuado com o Programa Nacional de Imunização, com Conselho Nacional de Secretários de Saúde Conass e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde Conasems, e entendemos que temos que fazer uma estratégia para aplicar essas 3 milhões de doses num prazo muito rápido para não correr o risco de vencer vacinas", afirmou o ministro durante depoimento à CPI nesta terça-feira (8).



Segundo as recomendações do fabricante, o imunizante não depende de dose de reforço, sendo necessária uma única aplicação para a imunização. Queiroga reforçou que a importação das vacinas depende de liberação do órgão regulador americano. "Naturalmente que se tardar o posicionamento do FDA, essas 3 milhões de doses podem não ser mais úteis para nós, por conta da exiguidade de prazo", reforçou Queiroga.