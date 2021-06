Polícia Federal prende hackers que atacaram sistemas eletrônicos do STF

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil) prendeu, nesta terça-feira (8/6), membros de uma organização criminosa suspeitos do ataque hacker contra o sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Federal (PF), nesta terça-feira (8/6), membros de uma organizaçãosuspeitos do ataque hacker contra o sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal (STF).









Em maio, o site do tribunal chegou a ser retirado do ar. O Supremo informou, em nota, que a medida, que atingiu usuários externos, foi adotada para "garantir a segurança das informações."





Os hackers investiram contra o sistema da corte usando um ataque de negação de serviço, quando diversos computadores são programados para enviar uma grande quantidade de informações ao mesmo tempo, com a finalidade de derrubar uma página da internet.





Na ocasião, técnicos do Supremo afirmam que a tentativa de invasão foi contida enquanto ainda estava em andamento. E que não foram acessadas informações sigilosas nem houve sequestro do ambiente virtual, como ocorreu com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no ano passado.