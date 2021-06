Bolsonaro condecora general que 'livrou' Pazuello de punição

Bolsonaro condecorou o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, com o mais alto grau da Ordem do Mérito da Defesa (foto: PR/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) condecorou o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, com o mais alto grau da Ordem do Mérito da Defesa, honraria concedida a quem presta relevantes serviços ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas do Brasil.



Leia: O presidente(sem partido) condecorou o comandante do Exército, general, com o mais alto grau da, honraria concedida a quem presta relevantes serviços ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas do Brasil.Leia: Decisão do Exército sobre Pazuello é ''coerente com projeto de Bolsonaro"





O comandante foi o responsável pelo “livramento” do general Eduardo Pazuello da punição por ter participado de ato político em apoio ao presidente no Rio de Janeiro.



O ex-ministro da Saúde subiu em um palanque e andou de moto com apoiadores de Bolsonaro – o que é proibido para membros das Forças Armadas.









Leia: Na semana passada, o general concluiu que Pazuello não cometeu "transgressão disciplinar", e o procedimento administrativo contra Pazuello foi arquivado.Leia: Pazuello ganha cargo no governo Bolsonaro e vai atuar como estrategista





A condecoração da Ordem do Mérito da Defesa é concedida em quatro níveis em quadro ordinário e em quadro suplementar: grau de Grã-Cruz, grau de Grande-Oficial, grau de Comendador e grau de Oficial.





O Diário Oficial desta segunda traz cinco decretos concedendo a homenagem a várias autoridades, entre militares e civis. Entre os nomes estão Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina.