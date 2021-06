Câmara Municipal de Uberaba arquiva pedido de impeachment contra prefeita

A Câmara Municipal de Uberaba fica localizada em frente à praça Rui Barbosa, Região Central do município (foto: Renato Manfrim) Procuradoria da Câmara Municipal de Uberaba (CMU) enviou para a presidência da Casa, na tarde desta sexta-feira (4/6), um parecer para arquivar o primeiro pedido de impeachment contra a prefeita Elisa Araújo, devido à falta de provas de cometimento de crime relacionados a contratos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. da Câmara Municipal de Uberaba (CMU) enviou para a presidência da Casa, na tarde desta sexta-feira (4/6), um parecer para arquivar o primeiro pedido decontra a prefeita Elisa Araújo, devido à falta de provas de cometimento de crime relacionados a contratos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Marão explicou que decidiu pelo arquivamento do pedido de impeachment porque houve equívocos na denúncia: “Ela aponta alguns fatos, mas não traz em seu bojo as provas do cometimento do crime. Além disso, na denúncia há uma série de quesitos existentes na lei orgânica e no regimento interno da Câmara e, por isso, ela foi arquivada de ofício".

O pedido de impeachment contra a prefeita de Uberaba foi assinado pela advogada Cássia Américo de Souza e denuncia que a chefe do Executivo de Uberaba teria cometido crime de responsabilidade por aditivos acima do limite legal em contratos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. De acordo com a autora do pedido de impeachment, vários contratos da secretaria teriam sido aditivados este ano com montante acima dos 25%, o limite permitido por lei.