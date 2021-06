Rio tem panelaço contra Bolsonaro e bate-boca entre apoiadores e críticos

Moradores do Rio de Janeiro promoveram intenso panelaço na noite desta quarta-feira (2), durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em cadeia de rádio e TV, a partir das 20h30.



Enquanto ele discorria sobre medidas adotadas por sua administração para a vacinação contra covid-19 e sobre questões econômicas, houve manifestações em bairros da zona sul (Copacabana, Ipanema, Leblon, Leme, Botafogo, Flamengo, Glória, Cosme Velho e Laranjeiras), do centro (Santa Teresa), da zona norte (Tijuca, Grajaú e Riachuelo) e da região oeste (Jacarepaguá e Recreio dos Bandeirantes). Além do barulho das panelas, as pessoas gritavam 'fora, Bolsonaro' e 'genocida'.



Na rua Rodolfo Dantas, em Copacabana, ao final do pronunciamento e do panelaço, um morador executou em alto volume a "Canção do Exército" e foi intensamente vaiado. Em Botafogo, em meio ao panelaço uma mulher chamava os manifestantes de "maconheiros".