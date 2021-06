Bolsonaro: 'Quem quer mais auxílio é só ir no banco e fazer empréstimo'

Bolsonaro voltou a criticar os gestores municipais e estaduais que adotam o lockdown como medida de prevenção do coronavírus (foto: Agência Brasil/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que o governo reduziu a pobreza do país após adoção do auxílio emergencial e criticou aqueles que pedem ampliação das parcelas do benefício. A declaração do presidente foi dada nesta terça-feira (1º/6) durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada.









Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil bateu recorde no país e atingiu 14,7% no primeiro trimestre deste ano, a maior desde que se começou o registro em 2012.





Para os cidadãos que pedem a ampliação das parcelas do auxílio emergencial, o presidente disse para fazerem empréstimos em bancos.“Como é endividamento por parte do governo, quem quer mais é só ir no banco e fazer empréstimo. Sabemos da situação difícil em que se encontra a população, que perdeu empregos não por culpa do presidente”, disse.





lockdown como medida de prevenção do coronavírus e disse que Bolsonaro também voltou a criticar os gestores municipais e estaduais que adotam ocomo medida de prevenção do coronavírus e disse que não tem autoridade para conduzir a pandemia





“Se eu tivesse autoridade sobre a questão do COVID, estaria diferente o Brasil. Só vou falar isso e mais nada. Eu não fechei nada, não mandei ninguém ficar em casa e não destruí empregos. Não existe qualquer comprovação científica de que o lockdown evita você se contaminar. Pode atrasar, contaminar até mais tarde, mas você vai fazer lockdown até quando?”, afirmou o presidente.









Sobre a realização da Copa América no Brasil, ele afirmou que o governo federal já aprovou o evento, mesmo em meio a um dos piores momento da pandemia no país. “Conversei com todos os ministros interessados e, da nossa parte, positivo. O que está havendo aqui? Um movimento da Globo contrário, porque o direito de transmissão é do SBT”, disse Bolsonaro.