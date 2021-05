Flávio Bolsonaro mostra ficha de filiação a Patriotas e revela CPF e celular

Ao anunciar que se filiou ao partido, o senadoracabou vazando seus. O filho ‘01’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) postou uma foto nas redes sociais, onde era possível ver oe o número deLeia também: Flávio Bolsonaro se filia ao Patriota

“Com muita honra comunico minha filiação ao Patriota. Participei diretamente de sua refundação, em 2018, desde a elaboração de seu estatuto, com previsão inédita de ser o 1ª partido de direita do Brasil, até a escolha do nome “Patriota”. Que Deus nos abençoe nessa nova jornada!”, escreveu Flávio nas redes.