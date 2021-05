''Não há prova concreta'', diz senador aliado do Planalto sobre a CPI

''Não dá para negar os discursos dele (de Bolsonaro)'' (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)





Brasília – Senador que está entre os mais alinhados ao governo federal na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, Marcos Rogério (DEM-RO) trabalha com afinco para defender o Palácio do Planalto e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) das acusações de omissão na gestão da pandemia. Contudo, há uma questão que nem sequer Marcos Rogério tem sido capaz de negar: as falas públicas do presidente negando a aquisição da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo o senador, o tema (no caso da CoronaVac) foi politizado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e também por Bolsonaro. “Os dois erraram”, afirma. Agora, Marcos Rogério encara o papel de base, que tem minoria na comissão e só conseguiu convocar governadores para prestar depoimento após um acordo organizado pelo presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM). A justificativa é investigar desvios de recursos federais enviados para o combate à pandemia nos estados, mas a intenção política é retirar, em parte, o foco sobre o governo federal. “Essa (CPI) é uma situação mais desafiadora, pois o objeto a ser investigado aqui é um pouco indeterminado nesse campo de avaliação subjetiva”, afirma, referindo-se a um dos motivos de apuração, as possíveis ações ou omissões do governo federal na pandemia. Confira os principais trechos da entrevista:





Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, disse à CPI que as negociações para compra da CoronaVac foram interrompidas em outubro de 2020, quando o presidente da República afirmou que não compraria o imunizante, e só foram retomadas em janeiro último. Isso não prova a interrupção por ordem do presidente?

Não acho… Por ordem do presidente, não. Ali você tem uma situação clara. A situação do Butantan é diferente das outras. Ali, houve a politização do tema. O Doria (João Doria, governador de São Paulo) politizou o tema da vacina do Butantan. Ele sempre quis chamar para si o protagonismo do enfrentamento da pandemia, como se ele fosse o arauto, o cientista-mor que tinha todas as informações em relação a esse tema. Quando o mundo começou a falar da cloroquina, o Doria toma a iniciativa de dar uma coletiva em São Paulo para dizer que foi o governo de SP que fez contato com o Ministério da Saúde e que recomendou que entregasse cloroquina e espalhasse pelo Brasil. Ele politizou o tema de maneira exacerbada.





Bolsonaro não fez o mesmo? Dá para dizer que a politização foi só do lado do Doria?

Não, claro que não. Doria fez isso lá, o presidente aqui também fez, em relação ao Butantan. Em relação aos outros, não. Porque ficou com aquela situação de que não vai comprar vacina chinesa, enfim, os discursos dele são públicos. Vou dizer que não? Não dá para negar os discursos dele (de Bolsonaro). O tema da vacina do Butantan foi politizado, o Doria não estava preocupado com a vacina. Ele estava atrás de protagonismo.





O presidente dizer que não é para comprar vacina não atrapalhou?

Não acho que atrapalhou. Nós compramos todas as vacinas que estavam disponíveis. A primeira vacina aplicada no mundo foi em 8 de dezembro. [O Reino Unido foi o primeiro país no Ocidente a iniciar a vacinação nessa data. No Oriente, a China diz ter iniciado no começo do segundo semestre.]





O presidente errou?

Os dois erraram (o governador João Doria e o presidente Jair Bolsonaro). Em relação à questão da vacina chinesa, no começo, as cautelas do presidente estavam corretas, e do mundo todo. Agora, em relação ao instituto, de fazer a parceria, acho que os dois erraram. Doria primeiro, porque quis ser protagonista de um tema. O protagonista aqui tem que ser o povo.





Sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o senhor admitiu que houve contradições que precisam ser esclarecidas. O novo depoimento dele será difícil para ele e para a base?

Não, acho que não. Acho que houve erro de informação ou erro de abordagem. Não sei se chega a ser contradição. A Mayra (Mayra Pinheiro, secretária de gestão do trabalho e da educação do Ministério da Saúde) veio mais à vontade. O pessoal achou que ela não ia falar do Amazonas, com o habeas corpus embaixo do braço, e ela falou tudo. O ex-ministro Pazuello estava sob muita pressão, o pessoal pegou muito pesado com ele. E aí eu acho que em relação a umas informações mais técnicas ele acabou não dando o conteúdo que a comissão precisava....





Com a convocação dos governadores, acaba a narrativa de que a CPI está investigando só o governo federal?

Vamos ver quando chegarem os governadores. Quero ver qual vai ser a linha de abordagem do relator. Se vai ser na mesma linha dos que são do governo federal.





Bolsonaro pode ser responsabilizado ao final da CPI?

Até este momento, do que foi apurado, não há nenhuma prova concreta contra o presidente da República. Portanto, não acho que caiba responsabilização. A CPI ainda está caminhando, tem muita coisa pela frente, mas até este momento… Uma coisa são as narrativas, outra coisa são provas. Provas contra o presidente não há. Se quiserem condená-lo, terão que fabricar provas, pelo que foi apurado até agora.