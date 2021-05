Doria e Zambelli batem boca em evento em São Paulo; veja vídeo

Doria e Zambelli batem boca em evento em São Paulo



Governador e deputada brigaram depois que Zambelli disse que o lockdown trouxe prejuízos para SP e citou o nome de Jair Bolsonaro



Durante o evento, Zambelli deu a entender que São Paulo sofreu grandes prejuízos devido ao fechamento do comércio e citou o nome do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O chefe do Executivo é contra o isolamento social.