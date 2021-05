Rejeição a governo Bolsonaro volta a bater recorde, diz pesquisa

Segundo levantamento, 55% dos entrevistados consideram o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo (foto: Isac Nóbrega/PR)

A rejeição ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atingiu seu maior patamar. De acordo com pesquisa do PoderData feita de segunda-feira (24/5) até neste quarta-feira (26/5), a reprovação ao chefe do Executivo chegou aos 59% na última semana de maio, uma alta de 5% em relação com último levantamento, realizado entre os dias 10 e 12 deste mês.

O percentual atual é o maior desde o fim de março, quando a rejeição chegou aos mesmos 59% dos entrevistados. De acordo com os dados, 35% dos entrevistados aprovam o governo do presidente, caindo um ponto percentual com relação à última pesquisa.





E 6% não souberam avaliar a atuação da gestão federal, 4% a menos que a pesquisa do início do mês.





Esse levantamento foi o primeiro realizado depois do início dos depoimentos na CPI da COVID, que investiga as ações e omissões do governo federal durante a pandemia.





A pesquisa do PoderData mostrou também que 55% dos entrevistados consideram o governo como ruim ou péssimo. Na última pesquisa, eram 51% dos brasileiros. Por outro lado, 28% apontam que a atuação do presidente foi ótima ou boa (o mesmo percentual da última pesquisa, enquanto o total de entrevistados que consideram a atuação como regular caiu de 19% para 13%. Ainda há 4% que não souberam avaliar.





Foram 2.500 entrevistas em 462 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.