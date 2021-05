PGR quer mudar no STF relator que investiga Ricardo Salles

Ministro Alexandre de Moraes (foto: Nelson Jr./SCO/STF)

A Procuradoria-Geral da República () quer mudar de mãos a relatoria, no Supremo Tribunal Federal (), de processo envolvendo suspeita dedeextraída da

Os autores investigados desse suposto crime ambiental são servidores públicos, entre eles o ministro do, e empresas privadas ligadas á exploração e exportação de madeira.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a PGR pediu que a investigação que mira ‘grave esquema de facilitação ao contrabando’ fosse enviada à ministra Cármen Lúcia.

O argumento usado pela PGR é que a ministra é relatora de dois feitos que tratam de suposta atuação indevida do ministro do Meio Ambiente em benefício de empresas madeireiras, entre elas a notícia-crime enviada à corte pelo delegado Alexandre Saraiva, ex-chefe da Polícia Federal no Amazonas, que perdeu o cargo após acusar Salles de crimes de obstrução de investigação ambiental, advocacia administrativa e organização criminosa.





Operação Akuanduba

Como revelou a jornalista Eliane Cantanhêde, o pedido para a troca de relatoria da Operação Akuanduba também chegou ao presidente do STF, Luiz Fux, em ofício elaborado pelo chefe do MPF, AugustoAo negar o pedido assinado por Humberto Jacques de Medeiros, Alexandre defendeu que os fatos narrados nos autos da investigação - que acabou fazendo buscas contra Salles - são ‘absolutamente diversos’ dos descritos nas petições sob relatoria de Cármen Lúcia.O ministro do STF também frisou que a Operação Akuanduba foi aberta no âmbito de processo distribuído para sua relatoria antes mesmo de os casos sob alçada de Cármen chegarem ao STF.mostrou ainda que que, antes de autorizar as diligências realizadas pela Polícia Federal na última quarta-feira (19/5), Alexandre desarquivou uma notícia-crime que estava engavetada desde outubro, a pedido da Procuradoria-Geral da República.Alexandre desarquivou o caso por considerar que novas informações apresentadas pela Polícia Federal eram ‘substanciais elementos modificadores do panorama probatório anterior, aptos a possibilitar o retorno das investigações pela alteração das circunstâncias fáticas’.O que abasteceu o inquérito foi o depoimento de um servidor do Ibama lotado na Superintendência de Apuração de Infrações Ambientais da pasta e algumas comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras por ‘operações suspeitas de investigados’.