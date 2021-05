PF: indícios ligam Ricardo Salles a desvios no Ministério do Meio Ambiente

AM

Segundo o texto, as provas já são suficientes para configurar a prática de pelo menos dois crimes por parte do presidente afastado do Ibama, Eduardo Bim.





As provas também incluem relatos de reuniões com madeireiros, alterações nas regras de fiscalização, mensagens de WhatsApp, depoimentos de testemunhas e movimentações financeiras atípicas, que atingem o próprio ministro Ricardo Salles.