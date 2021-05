Prefeita de Uberaba cumpre, pela primeira vez, agenda oficial em Brasília

Prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, entre o deputado federal Zé Silva (E) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Nesta terça-feira (25/5), pela primeira vez, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), cumpriu oficialmente agenda em Brasília, onde ficará até sexta-feira (28/5). Durante este período, ela se reunirá com senadores e ministros, entre outros políticos.

Entre os assuntos levados aos representantes do governo federal estão ações relacionadas ao enfrentamento da COVID-19 em Uberaba. Além disso, o objetivo da visita é buscar recursos para o desenvolvimento de vários projetos do município.

"Saúde é uma das principais pautas, mas estamos indo com projetos de todas as nossas pastas e com a expectativa de voltar com novidades", declarou a prefeita da maior cidade do Triângulo Sul.

Ainda de acordo com Elisa Araújo, o objetivo de sua visita a Brasília é também ampliar o diálogo com os senadores, ministros e representantes do governo federal.



“Levei uma pasta com nossos projetos estruturais de governo, a fim de traçar um planejamento junto ao Executivo federal”, contou.

Nesta terça-feira (25/5), a prefeita se encontrou com o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e com o senador Antônio Anastasia.



Na ocasião, ela esteve acompanhada do deputado federal Zé Silva e do presidente da Associação Mineira dos Municípios, Julvan Lacerda.

Nos próximos dias, segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba, Elisa tem agenda confirmada com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; com o representante do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE); com o ministro de Minas e Energia, Almirante de Esquadra Bento Albuquerque; com o secretário Especial de Assuntos Federativos, Erick Moura de Medeiros; e com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.

Solicitações referentes à Saúde

Na área da saúde, a prefeita de Uberaba informou que vai solicitar ao ministério mais doses para vacinar contra a COVID-19 mais de 6 mil profissionais da saúde que ainda não foram imunizados contra a doença.

Nesse pedido será solicitado também a inclusão no Plano de Imunização Nacional dos motoristas de transporte público e rodoviário e também dos profissionais que atuam no tratamento de esgoto da cidade.

“Além disso, Elisa demandará o envio de testes para detectar o novo coronavírus para o monitoramento dos casos sintomáticos e, principalmente, os assintomáticos. Na saúde, também será solicitada a sede do Samu Regional, que vai estruturar de forma mais adequada o atendimento às demandas do setor na região”, declarou nota da assessoria.

Outros pedidos

Na pauta da visita da prefeita Elisa à Brasília, também há pedidos de apoio a projetos estruturantes para o município, que fazem parte do planejamento estratégico do governo.



Dentre esses, propostas antigas que estão começando a sair do papel, como a Zona de Processamento de Exportação (ZPE), que teve sua matrícula averbada e, em breve, iniciará a primeira etapa de execução de infraestrutura e também a construção de um gasoduto.

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, a agenda foi produzida com o apoio do deputado federal Zé Silva e integrantes estratégicos do governo federal.



A chefe de gabinete, Miria Rezende, e a assessora Especial de Captação e Parcerias, Erika Cristina da Cunha, também integram a comitiva da prefeita.