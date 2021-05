Eduardo Bolsonaro diz que general Santos Cruz parece 'um petista'

Deputado federal saiu em defesa do pai após críticas vindas de miltar (foto: Evaristo Sá/AFP)

Esse daí nem parece que é militar. Nunca vi um general com características que mais parecem de um petista. https://t.co/MiSkqCPm5B %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) May 24, 2021

DE SOLDADO A GENERAL TEM QUE SER AS MESMAS NORMAS E VALORES. O presidente e um militar da ativa mergulharem o Exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitam a instituição. Um mau exemplo, que não pode ser seguido. PÉSSIMO PARA O BRASIL. %u2014 General Santos Cruz (@GenSantosCruz) May 24, 2021

A ‘motocada’ de Jair

O deputado federalPSL-SP) disparou contra o general da reserva Carlos Santos Cruz, que teceu críticas ao presidente(sem partido) e a, militar e ex-ministro da Saúde. O parlamentar comparou Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo, a filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT).O alvo do “03” da família Bolsonaro criticou a participação do chefe do Executivo federal e de Pazuello em uma manifestação no Rio de Janeiro. Sem máscara, a dupla engrossou ato que. em tempos de COVID-19 provocou aglomeração e desrespeitou regras de prevenção As falas denão passaram sem resposta.“Esse daí nem parece que é militar. Nunca vi um general com características que mais parecem de um petista”, disse Eduardo, nesta segunda-feira (24/5).Mais cedo, o general da reserva afirmou que a postura da dupla Bolsonaro e Pazuello traz malefícios ao país “De soldado a general tem que ser as mesmas normas e valores. O presidente e um militar da ativa mergulharem o Exército na política é irresponsável e perigoso. Desrespeitam a instituição. Um mau exemplo, que não pode ser seguido. Péssimo para o Brasil”, sustentou.Jair Bolsonaro é capitão reformado do Exército. Pazuello, por seu turno, ainda está na ativa. Nesse domingo (23), os dois compareceram a um “desfile” de motoqueiros bolsonaristas pelas ruas da capital fluminense Sem máscaras, os dois subiram em um carro de som e, desprotegidos, discursaram.O presidente aproveitou a aglomeração de apoiadores, para mais uma vez, criticar medidas que têm amparo científico para conter a doença viral."Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes problemas: o vírus e o desemprego. Muitos governadores e prefeitos simplesmente ignoraram a grande maioria do povo brasileiro, e sem qualquer comprovação científica, decretaram lockdown, confinamento e toque de recolher”.