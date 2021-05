COVID-19: diabético, presidente do Senado é vacinado em Belo Horizonte

(foto: Divulgação) presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM/MG) foi vacinado contra a COVID-19 neste sábado (22/5) em Belo Horizonte, Minas Gerais. O parlamentar é diabético e faz parte do grupo de pessoas maiores de 18 anos com comorbidades que começaram a ser imunizadas neste mês, na capital mineira. do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM/MG) foicontra a COVID-19 neste sábado (22/5) em Belo Horizonte, Minas Gerais. O parlamentar ée faz parte do grupo de pessoas maiores de 18 anos comque começaram a serneste mês, na capital mineira.





12:30 - 22/05/2021 Delatores do ataque hacker à Lava Jato depõem à Justiça Federal inicial, o senador destacou ainda que vai continuar seguindo rigorosamente todos os protocolos médicos e técnicos para evitar a disseminação do novo coronavírus, como o uso de máscaras faciais, a higienização frequente das mãos e também o distanciamento social. Segundo a assessoria do político, ele agendou pelo SUS a vacinação e agora vai aguardar o intervalo para receber a segunda dose do imunizante. Após receber a dose, o senador destacou ainda que vai continuar seguindo rigorosamente todos os protocolos médicos e técnicos para evitar a disseminação do novo coronavírus, como o uso defaciais, afrequente das mãos e também o distanciamento social.





“Recebi, neste sábado, a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Sou diabético e, em respeito a todos os demais grupos prioritários, fiz o cadastro no SUS e aguardei chegar a minha vez. Em BH, as pessoas com comorbidades estão sendo vacinadas a partir dos 18 anos. Mesmo vacinado, continuarei seguindo todas as recomendações para a prevenção do vírus. Da mesma forma, continuarei trabalhando incansavelmente no Congresso Nacional para garantir a vacinação de todos os brasileiros”, enfatizou Pacheco.