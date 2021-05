Vieira quer Carlos Bolsonaro na CPI: 'Não se pode olhar CPF nem filiação'

Vieira argumenta que depoentes anteriores ressaltaram a presença do vereador do Rio de Janeiro em importantes reuniões conduzidas pelo Palácio do Planalto (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) quer a convocação de Carlos Bolsonaro para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, instalada pelo Senado Federal para apurar a postura do governo federal ante a pandemia. O parlamentar oficializou o desejo em requerimento enviado à presidência do colegiado.





Ao Estado de Minas, Vieira argumenta que depoentes anteriores ressaltaram a presença do vereador do Rio de Janeiro em importantes reuniões conduzidas pelo Palácio do Planalto. Em 7 de dezembro do ano passado, por exemplo, o “02” participou de reunião com a Pfizer. A informação foi revelada na última semana pelo gerente-geral da farmacêutica na América Latina, Carlos Murillo.









O país ignorou diversas ofertas de imunizantes fabricados pelo laboratório. O acordo com a empresa foi firmado apenas em março deste ano. Segundo o senador, os integrantes da CPI ainda não chegaram a um consenso sobre convocar — ou não — o vereador..





“As tratativas (com a Pfizer), aparentemente, eram conduzidas por pessoas que não tinham a formação mais adequada para fazer aquilo. Então, ouvi-lo seria muito importante, mas passa pela decisão do colegiado”, diz.





Vieira é favorável, também, à quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático de Carlos Bolsonaro, filiado ao Republicanos.

Histórico

Além do filho “02” do presidente, estiveram presentes no encontro o ex-secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten, e o assessor de Assuntos Internacionais da presidência, Filipe Martins. A quebra do sigilo envolvendo ambos também foi sugerida por Vieira, que também quer providências sobre o empresário Carlos Wizard, apontado como “conselheiro” do governo.





Carlos Bolsonaro, em tese, não deveria ter relações com as decisões tomadas pelo governo, visto que compõe o poder Legislativo municipal da capital carioca. Mesmo assim, é figura frequente no Palácio do Planalto e em atos Brasil afora. Nesta sexta (21/5), por exemplo, participou de evento presencial no Maranhão, acompanhando o patriarca de sua família.