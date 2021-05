Pazuello afirma que decisão da compra de vacinas é da área técnica

O Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello voltou a se eximir da responsabilidade da compra de vacinas para o combate à pandemia da covid-19 no País. Segundo ele, a compra dos imunizantes faz parte das responsabilidades da área técnica do Ministério e "deve estar restrita ao escalão administrativo que está negociando a compra", disse.



Segundo ele, a responsabilidade de analisar o contrato compete à área técnica enquanto a ele cabia acompanhar e cobrar desta área o andamento do processo. "Empurrar o cara pra fazer é todo dia", afirmou, dizendo que a ele não competia nunca "entrar nessa bola" de discutir a compra direta e as cláusulas de um contrato, afirmou.