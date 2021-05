Acompanhe, ao vivo, a sequência do depoimento de Pazuello na CPI da COVID

Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello segue nesta quinta-feira (20/5) com o depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado Federal. Ministro de setembro de 2020 a março de 2021 (atuou como interino entre maio e setembro do ano passado), Pazuello é o oitavo depoente na CPI da pandemia e, assim como os demais, fala na condição de testemunha. segue nesta quinta-feira (20/5) com o, instalada pelo. Ministro de setembro de 2020 a março de 2021 (atuou como interino entre maio e setembro do ano passado), Pazuello é o oitavo depoente na CPI da pandemia e, assim como os demais, fala na condição de testemunha.









O ex-ministro já foi questionado sobre diversos temas a respeito da gestão no Ministério da Saúde. A demora na compra de vacinas contra o coronavírus, o investimento em remédios como a cloroquina, sem eficácia comprovada contra a COVID-19, a defesa e divulgação do tratamento precoce contra o vírus, também sem comprovação científica, e o colapso da saúde em Manaus são alguns deles.





Eduardo Pazuello durante depoimento na CPI da COVID, nessa quarta-feira (19/5) (foto: Leopoldo Silva/Senado Federal)

Pazuello pode ficar em silêncio durante o depoimento sempre que entender que as perguntas têm potencial de produzir provas contra si mesmo, o que não é permitido na Constituição Federal. A medida foi possível após concessão de habeas corpus por parte do Supremo Tribunal Federal (STF).

Sucessor de Nelson Teich e antecessor de Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello seria ouvido incialmente em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.





A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. No dia 6 de maio, foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Em 11 de maio, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores na última quarta-feira (12/5), seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina. O boliviano prestou depoimento à CPI na quinta-feira (13/5) da semana passada.





Nesta semana, a CPI deu início às oitivas com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na última terça-feira (18/5). As oitivas serão retomadas na próxima terça-feira (25/5), com depoimento de Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde.