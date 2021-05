Renan quer checagem de fatos durante os depoimentos da CPI da COVID

Relator da CPI quer agência de checagem para evitar incongruências em depoimentos aos senadores (foto: AFP / EVARISTO SA)

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado Federal,(MDB-AL), quer a contratação de uma agência depara verificar, em tempo real, as informações ditas pelos depoentes. A ideia surgiu por causa da oitiva do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesta quarta-feira (19/5) As respostas dadas pelo general fizeram a postura dele ser descrita como “sofrível” por integrantes do comitê de apuração. Segundo Renan, Pazuello “mentiu muito” na primeira parte do depoimento , que será retomado nesta quinta (20).Por isso, vai propor ao presidente da, Omar Aziz (PSD-AM), o chamamento de profissionais especializados em checar informações. Para entrar em vigor, o requerimento solicitando a contratação precisará ser aprovado pela maioria dos componentes da comissão.“Ele (Pazuello) respondeu com imprecisão e mentiu muito, infelizmente. Tanto que iria pedir hoje – mas vou pedir amanhã – para que o presidente contrate, pela CPI, uma agência checadora de fatos, da verdade. Para que a gente tenha a negativa desses fatos online, à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito”, disse, em entrevista coletiva após a sessão desta quarta.O relator crê que a verificação simultânea dos relatos dos depoentes pode conferir mais credibilidade à investigação conduzida pelos senadores.“Esta comissão é totalmente nova. Há um envolvimento enorme das redes sociais. A comissão tem apoio popular muito grande. Nenhuma outra comissão, até então, contratou os serviços de uma agência para verificar a verdade dos fatos. Acho importantíssimo que, diante da reiterada prática da mentira – já tivemos em algumas oportunidades –, a gente possa, evidentemente, contratar esse serviço. Eles serão levantados on-line não pela comissão, mas por uma empresa, que terá a obrigação de, rapidamente, fazer isso”, argumentou.Quem também não ficou satisfeito com a postura de Eduardo Pazuello ante os parlamentares foi o vice-presidente da CPI da Pandemia,(Rede-AP). “Foi um depoimento sofrível, com contradições flagrantes”, protestou.Na visão de Renan Calheiros, o militar tentou se esquivar da série de questionamentos feitos. “O depoimento do ministro Pazuello foi sofrível, verdadeiramente. Amanhã, vamos dar prosseguimento e ele pode, evidentemente, mudar. Ele fez um exercício para não responder às perguntas que foram colocadas. Quando as respondia, respondia com imprecisão”.Um dos pontos que gerou a revolta dos senadores foi quando Renan perguntou sobre a postura deante as sete propostas para a venda de vacinas feitas de agosto a dezembro de 2020 pela Pfizer.Nesta quinta, quando voltar aoNacional, Pazuello terá de enfrentar nova bateria de indagações: há 23 senadores inscritos para o interrogatório.O ex-secretário Especial de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro (sem partido),Ao ser questionado sobre a campanha “O Brasil não pode parar”, que estimulava o retorno às atividades econômicas presenciais, disse não poder responder por estar, à época, afastado em virtude de teste positivo para aDepois, porém, Rogério Carvalho (PT-SE) mostrou trecho de live em que Wajngarten diz ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) que trabalhou normalmente durante o isolamento imposto pela infecção. Contestações em torno de declarações dele à "Veja" também permearam o depoimento . O veículo, porém, divulgou áudio desmentindo as declarações dadas pelo ex-secretário em sua oitiva.