Lula diz que Pazuello copiou sua gravata: 'era meu padrão desde 2009'

Lula usando uma gravata semelhante durante sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI), em 2009 (foto: Ricardo Stuckert/Presidência)

“Era meu padrão desde 2009 pra dar entrevista internacional, pô…”, declarou o ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva após internautas apontarem semelhanças entre a gravata usada pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID nesta quarta-feira (19/5) com uma peça praticamente igual a já utilizada pelo petista no passado.

semelhanças entre as gravatas, com cores da bandeira brasileira - verde, amarelo e azul - foi vestida por Lula durante o anúncio do Rio de Janeiro, no Comitê Olímpico Internacional (COI), em Copenhague, capital da Dinamarca, como a sede das Olímpiadas de 2016, e em seu depoimento para juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato, em 2017.

Em seu perfil no Twitter, o ex-presidente ironizou as comparações dizendo que “o que me deixou chateado com essa CPI foi o Pazuello copiando minha gravata. Era meu padrão desde 2009 pra dar entrevista internacional, pô…”.



Com menos de uma hora de publicação, a mensagem de Lula já possui mais de 37 mil curtidas e 4 mil retweets. Confira:

O que me deixou chateado com essa CPI foi o Pazuello copiando minha gravata. Era meu padrão desde 2009 pra dar entrevista internacional, pô... %u2014 Lula (@LulaOficial) May 19, 2021

Sucessor de Teich e antecessor de Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello é o depoente desta quarta-feira (19/5). Inicialmente, ele seria ouvido em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.





A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. Na quinta-feira (6/5), foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Em 11 de maio, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores na última quarta-feira (12/5), seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina. O boliviano prestou depoimento na CPI na quinta-feira (13/5) da semana passada.





Nesta semana, a CPI deu início às oitivas com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nessa terça-feira (18/5).