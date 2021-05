Senadores da oposição querem que Carlos Bolsonaro seja ouvido na CPI

Carlos Bolsonaro pode ser chamado para depor na CPI da COVID, caso requerimento seja aprovado (foto: Sergio Lima/AFP) Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) a depor na CPI da COVID. Os petistas Humberto Costa (PT-PE) e Rogério Carvalho (SE) protocolaram, em requerimento, pedido para trazer o 02 à comissão. A justificativa é de que se faz necessário investigar a formação de uma assessoria paralela que estaria aconselhando o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na tomada de decisões para o enfrentamento da pandemia. Senadores da oposição querem convocar o vereador(Republicanos-RJ) a depor na. Os petistas(PT-PE) e(SE) protocolaram, em requerimento, pedido para trazer o 02 à comissão. A justificativa é de que se faz necessário investigar a formação de uma assessoria paralela que estaria aconselhando o presidente(sem partido) na tomada de decisões para o enfrentamento da pandemia.









No primeiro dia de oitavas, Mandetta sugeriu o funcionamento de uma comissão de aconselhamento paralelo, da qual o ministro não fazia parte. “Eu, por exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente que é vereador no Rio de Janeiro estava sentado atrás tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da Presidência”, disse o ex-ministro.





Já o gerente-geral da Pfizer para a América Latina, ao ser questionado sobre a participação do 02 em reuniões no Planalto confirmou a presença do vereador, ao lado do ex-secretário de Comunicação da Presidência Fábio Wajngarten em reunião de negociação com a farmacêutica. O depoimento, segundo o requerimento, “reforçou a tese da existência de um ‘ministério paralelo’ ao Ministério da Saúde atuando no governo e que tem influenciado o Presidente da República em ações relativas ao combate à pandemia de covid-19”.