Governo do Estado de SP anuncia mudança de funções no primeiro escalão

Em nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação, o governo do Estado de São Paulo informou neste domingo que, com a saída de Wilson Mello da presidência da Invest SP em razão de um "convite da iniciativa privada", Gustavo Junqueira está deixando a Secretaria de Agricultura e Abastecimento para assumir o comando da agência estadual de promoção de investimentos.



Junqueira esteve à frente da secretaria desde janeiro de 2019. O deputado estadual Itamar Borges, que preside a Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista e a Comissão de Atividades Econômicas, será o novo Secretário de Agricultura e Abastecimento.



Borges está no terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa e foi Prefeito de Santa Fé do Sul por três vezes.



A partir da segunda-feira, 17, Borges inicia transição com Junqueira para assumir o cargo.



A transição deverá ser concluída até o fim deste mês, informa a Secretaria Especial de Comunicação.