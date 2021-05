B3 cita que Covas 'soube exercer o diálogo amplo e construção de consensos'

Em nota, a B3 lamentou a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). "Como um dos expoentes da nova geração de lideranças políticas do nosso País, soube exercer o diálogo amplo e a construção de consensos que fortalecem a democracia. Na sua luta pessoal contra o câncer, soube ser exemplo de tenacidade e coragem", declarou a operadora oficial da Bolsa de Valores no Brasil.



Covas morreu na manhã deste domingo aos 41 anos. Ele lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo. Nas últimas semanas, exames detectaram novos tumores no fígado, na estrutura da bacia e na coluna vertebral.